मीटर सेवेबरोबरच शेअरिंगची सुविधा
विरार, ता. ११ (बातमीदार) : वसई परिसरातील रिक्षा वाहतूक व्यवस्थेबाबत सोमवारी (ता. १०) वसई-विरार महापालिका मुख्यालयात आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. शहरात रिक्षा मीटरचे ठरलेले दर तसेच लागू राहतील. शेअरिंग रिक्षा सेवा बंद होणार नाही, परंतु प्रवाशांना स्वतःच्या इच्छेनुसार मीटर किंवा शेअरिंग या दोन्ही पर्यायांपैकी कोणताही पर्याय निवडता येईल. कोणत्याही प्रवाशावर किंवा रिक्षाचालकावर दबाव आणू नये, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
नागरिकांची गैरसोय कमी करणे, रिक्षा सेवेत पारदर्शकता आणणे आणि शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या बैठकीत लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले. मीटर प्रणाली व्यवस्थितपणे कार्यान्वित राहावी, यासाठी १० ते १५ सदस्यीय समिती स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये संघटनेचा प्रमुख, ज्येष्ठ रिक्षाचालक आणि महापालिका अधिकारी यांचा समावेश असेल. नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि व्यवस्थेचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहील. तसेच, २३ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान विशेष सभा आयोजित करून रिक्षा व्यवस्थेतील समस्या व त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. अनधिकृत रिक्षा, टमटम, खासगी बस आणि टँकर यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी टास्क फोर्स नेमण्यात येईल. महापालिकेकडून २५६ रिक्षा स्टॅण्डचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्यापैकी ११८ स्टॅण्डची उभारणी पूर्ण झाली आहे.
