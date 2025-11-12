मराठवाड्यातील ‘शांतीवन’साठी वसईचा हातभार
विरार (बातमीदार) : सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बीड जिल्ह्यातील आर्वी येथील शांतीवन या संस्थेच्या शेतजमिनीचे नुकसान झाले. नदीच्या बांधालगतची जमीन खोलवर वाहून गेली व पिके, फळझाडे पूर्णपणे नष्ट झाली. अनाथ, बालकामगार, विधवा, परित्यक्ता, शेतकरी व शिशुगृहातील लहान मुलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने कार्यरत असणाऱ्या या संस्थेला निसर्गाच्या प्रकोपामुळे मोठा तडाखा बसला होता. शांतीवनच्या समाजकार्यात वसई मित्र मंडळ नेहमीच सहभागी असते. या संकटातून उभे राहण्यासाठीही वसईतील नागरिकांनी मोठ्या सहृदयतेने सुमारे सात लाखांची मदत शांतीवनला पाठविली.
संस्थेचे संस्थापक दीपक नागरगोजे आणि कावेरी नागरगोजे यांना भेटून सहभावना व्यक्त करतानाच आणखी एक लाख १० हजारांची मदत करण्यात आली. या वेळी नालासोपारा येथील केएमपीडी शाळेचे अध्यक्ष दत्ताजी देशमुख, डॉ. केदार व डॉ. सुप्रिया वाकणकर (वसई), शिंडलर्स कंपनीचे महाव्यवस्थापक प्रशांत म्हात्रे आणि शांतीवनचे विश्वस्त, तसेच अण्णासाहेब वर्तक कनिष्ठ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रा. हेमंत डोंगरे यांनी आर्वी येथे भेट दिली. त्यांनी पूरग्रस्त भागाची आणि शांतीवनच्या विविध प्रकल्पांची पाहणी करून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले.
