महाविकास आघाडी बदलापुरात सपशेल फेल; खासदारांची कबुली!
“पैसा, उमेदवार नसल्याने आम्ही मागे आहोत’’
बदलापूरमध्ये खासदार बाळ्या मामा यांची स्पष्ट कबुली
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) ः काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) हे तिन्ही पक्ष शहरात एकत्र येऊनही ठोस संघटना उभी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. खासदार बाळ्या मामा उर्फ सुरेश म्हात्रे यांनीही महाविकास आघाडीचा बदलापुरातील निष्क्रियपणा मान्य करत, “आमच्याकडे सध्या पैसा आणि उमेदवार नाहीत, त्यामुळे आम्ही निवडणुकीत पिछाडीवर आहोत,” अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे.
नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. बदलापुरात महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही घटक पक्षाने अद्यापही नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार घोषित केला नाही. नगराध्यक्षपदासाठी स्पर्धा करू शकेल, असा एकही प्रभावी चेहरा तीनही पक्षांकडे नाही, अशी स्थिती आहे. त्यात अद्यापही स्थानिक पातळीवर मनसेला आघाडीत सामील करून घेण्यात आलेले नाही. यामुळेच गोंधळ वाढल्याचं चित्र आहे. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत महाविकास आघाडीची एकही बैठक झाली नाही.
आदेश मिळाल्यानंतरच उमेदवारांची घोषणा
खासदार बाळ्या मामा यांनी स्पष्ट केलं की, “वरिष्ठांकडून आदेश मिळाल्यानंतरच उमेदवार आणि नगराध्यक्षपदाची घोषणा केली जाईल. पक्षातील वरिष्ठांशी चर्चा करून उद्यापर्यंत उमेदवार निश्चित केला जाईल, मात्र उमेदवारी आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांमध्ये निवडणुकीबाबतच संभ्रमावस्था असल्याचे दिसत आहे.
आघाडीतील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम
दरम्यान, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे (ठाकरे गट) काही स्थानिक नेते प्रत्यक्षात शिंदे सेनेचं काम करत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे महाविकास आघाडीतील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे. एकसंध प्रचार यंत्रणा उभी राहिलेली नाही. अशाप्रकारे गटबाजी होत असेल, तर निष्ठावंत कार्यकर्ता दुखावला जात असल्याची भावनादेखील व्यक्त केली जात आहे.
अस्तित्वाची लढाई
शहरातील जनतेत महाविकास आघाडीविषयी नाराजीचं वातावरण आहे. आघाडीने स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे या निवडणुकीत आघाडीचं अस्तित्व टिकणार की संपणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्यात वरिष्ठ पातळीवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येऊनही, बदलापुरातील कार्यकर्त्यांमध्ये हवा तसा उत्साह नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर, बदलापुरातील निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे.
