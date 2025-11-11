माजी नगरसेवकांना फटका
माजी नगरसेवकांना फटका
मुंबईतील २२७ प्रभागांची सोडत जाहीर; नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः मुंबई महापालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी आज (ता. ११) काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत अनेक दिग्गजांना अनेक वर्षांपासून राखलेले प्रभाग गमवावे लागले आहेत. आरक्षणाचा सर्वच पक्षांतील सुमारे ३० माजी नगरसेवकांना फटका बसला आहे. त्यांना बाजूचे प्रभाग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही. तीन-तीन टर्म निवडून आलेल्या माजी नगरसेवकांना आरक्षण बदलल्याचा फटका बसला आहे. या आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तब्बल तीन वर्षानंतर प्रभाग आरक्षणाची सोडत निघाल्याने राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिर सभागृहात सकाळी ११ नंतर आरक्षण सोडतीला सुरुवात झाली, पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढून प्रभागनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये एकूण २२७ प्रभागांतील ११४ प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव असतील, तर अनुसूचित जातींसाठी एकूण १५ प्रभाग राखीव आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आठ प्रभाग आरक्षित, अनुसूचित जमातीसाठी दोन प्रभाग राखीव असून, त्यापैकी एका ठिकाणी महिला उमेदवारासाठी आरक्षण आहे, तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ओबीसी) मुंबईतील ६१ वॉर्ड राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये ३१ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
असे पडले आरक्षण
मुंबई महापालिकेतील एकूण २२७ प्रभागांची सोडत काढण्यात आली. त्यात महिलांसाठी राखीव-११४, अनुसूचित जातींसाठी राखीव वॉर्ड-१५ त्यात महिलांसाठी आठ, अनुसूचित जमाती एकूण राखीव दोन महिलांसाठी एक, ओबीसी राखीव ६१ त्यात महिलांसाठी ३१, तर सर्वसाधारण प्रभागासाठी १४९ त्यात महिलांसाठी राखीव ७४ प्रभाग आरक्षित झाले आहेत.
दिग्गजांना धक्का
तब्बल तीन वर्षे रखडलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज एकूण २२७ प्रभागांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीचा पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर, शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे यशवंत जाधव, मंगेश सातमकर, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या माजी महापौर विशाखा राऊत, माजी महापौर स्नेहल आंबेकर, माजी महापौर मिलिंद वैद्य, आशीष चेंबूरकर आदी सुमारे तीस माजी नगरसेवकांना आरक्षणांचा फटका बसला आहे. या सोडतीने काही नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.
यांना आरक्षणाचा दिलासा
किशोरी पेडणेकर, उज्ज्वला मोडक, शीतल म्हात्रे, सचिन पडवळ, संजय घाडी, सुहास वाडकर, राजूल पटेल, मेहर हैदर मोहसिन, अलका केरकर, प्रभाकर शिंदे, प्रकाश गंगाधरे, राखी जाधव, गीता गवळी, हेमांगी वरळीकर, आकाश पुरोहित, सहिदा खान, अमेय घोले.
अनुसूचित जाती आरक्षित प्रभाग (१५ प्रभाग)
प्रभाग - १५१,१८६, १४६, १५२, १५५, १४७, १८९, ९३, ११८, १८३, २१५, १४१, १३३, २६, १४० यात
१५ जागांमधून या महिलांसाठी आठ जागा आरक्षित आहेत.
प्रभाग - १३३, १८३, १४७, १८६, १५५, ११८, १५१,१८९
- अनुसूचित जमातीसाठी थेट दोन जागा : प्रभाग ५३ आणि १२१ आरक्षित. यातील एक जागा महिलांसाठी प्रभाग - १२१.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ६१ जागांसाठी
प्रभाग क्रमांक : ७२, ४६, २१६, ३२, ८२, ८५, ४९, १७०, १९, ९१, ६, ६९, १७६, १०, १९८, १९१, १०८, २१९, १२९, ११७, १७१, ११३, ७०, १०५, १२, १९५, ५०, १३७, १, २२६, १३६, ४, १८२, ९५, २२२, ३३, १३८, २७, ४५, १८७, ८०, २२३, १५०, १३०, १५८, १६७, २०८, १३५, ८७, ११, १५३, १८,१३, १९३, ७६, ४१, १११, १२८, ५२, ६३, १००
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ६१ जागांमधून महिलांसाठी ३१ जागा आरक्षित
प्रभाग क्रमांक - ५२, ४६, १५८, १५०, ३३, ६, १२, १६७, ११७, १०८, १२८, ८०, १००, १९, ८२, ४९, ११, १७६, २१६, १९१, १७०, १३, १०५, १९८, ७२, १५३, १२९, १८, १, ३२, २७.
सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित जागा : ७४
१२६, १०३, १८४, ५१, १३२, १३१, २, ८, ७९, १७४, १२४, १९९, १४२, ११४, १७, १०१, ४४, २२४, ८४, ६६, २०१, २०५, ३८, ९६, ७१, ११२, १७९, ११६, १६३, ८३, १५६, १७२, ८१, ७८, २८, ८८, १५, ३१, २४, १३४, १८०, २०९, ९४, ११५, १७५, १९७, १५७, २०३, १६, ९७, २१२, २२०, ७४, २१, ७७, ६१, ६४, ७३, ११०, ६०, १७७, १७३, ३७, १४, १३९, २१८, २२७, ३९, ४२, १२७, १९६, १४३, ५६, २१३
सर्वसाधारण पुरुष : ७५ जागा
३६, ८९, ७५, १६१ , ५४, २१०, ९, २५, १६५, १६८, ६७, १८८, ११९, ३, २१४, २२, १४९, २०, २००, १९०, ५७, ९०, १०२, ७, ५८, १२०, १९२, ४३, २०७, १७८, १९४, २९, १६९, ५९, २२५, १२५, १२३, १०६, ९२, ९९, १६२, १८५, १५४, १६०, १६४, १०४, १४५, ९८, २३, १०७, १२१, ६२, १५९, ८६, २११, ३५, ६५, ४०, ४८, २०२, १४८, ६८, २१७, १४४, १०९, २०६, १२२, ३४, ४७, १६६, २०४, ३०, १८१, ५५, ५,
