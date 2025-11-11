शरद पवारांनी घेतली स्वयंपुनर्विकासाची माहिती
शरद पवारांनी घेतली स्वयंपुनर्विकासाची माहिती
निधी उभारणीसाठी प्रयत्न करणार असल्याची दरेकरांना ग्वाही
मुंबई, ता. ११ : स्वयं, समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मंगळवारी (ता. ११) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन स्वयंपुनर्विकास संकल्पनेची माहिती दिली.
कोल्हापूर येथील एका कार्यक्रमात शरद पवार यांनी दरेकर यांच्याकडे स्वयंपुनर्विकास संकल्पनेविषयी विचारणा केली होती. या वेळी दरेकरांनी समक्ष भेट घेऊन स्वयंपुनर्विकासाची सविस्तर माहिती देण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार आज दरेकरांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत दरेकर यांनी आतापर्यंत पूर्ण झालेले १६ स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प, शासनाने दिलेल्या सवलती, निधीची उभारणी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून मिळणारा प्रतिसाद, परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, दरेकर समितीने तयार केलेला अहवाल, शासनाने स्थापन केलेले समूह, स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण, स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पातील अडचणी याबाबतची सविस्तर माहिती शरद पवार यांच्यासमोर सादर केली. स्वयंपुनर्विकास ही अतिशय चांगली संकल्पना असून, यात मोठ्या शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याची ताकद आहे, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी या वेळी दिली. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी मोठा निधी उभारावा लागेल. एलआयसी आणि इतर मोठ्या महामंडळांकडून निधी उभारणीसाठी मी स्वत: प्रयत्न करीन. त्यासाठी दिल्लीत बैठकही घेऊ, असा शब्दही पवार यांनी या भेटीत दिला. या वेळी खासदार सुप्रिया सुळे, भाजप विधान परिषदेचे आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.
