बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : माजी मंत्री बाबा सिद्दीकीच्या हत्येचा तपास स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होण्यासाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची मंगळवारी (ता. ११) उच्च न्यायालयाने दखल घेतली तसेच तपास अधिकारी (आयओ) आणि पोलिस सहआयुक्त (गुन्हे) यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे तसेच या प्रकरणाची केस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. त्या वेळी न्यायालयाने आयओ किशोर कुमार शिंदे आणि पोलिस सहआयुक्त (गुन्हे) यांना उत्तर दाखल करण्याचे आणि त्याची प्रत आगाऊ याचिकाकर्त्यांना देण्याचेही आदेशात नमूद केले. तथापि, वारंवार विनंती करूनही झीशानचा जबाब अद्याप नोंदवण्यात आला नसल्याचे बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नी शेहझीनच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप घरत यांनी निदर्शनास आणून दिले. तर झीशान सिद्दीकीच्या संपर्कात असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तेव्हा खंडपीठाने या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आम्हाला केस डायरी सादर करा. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार झीशानचा जबाब नोंदवला आहे तर तो नाकारत आहे. त्यामुळे सद्य:स्थिती केस डायरीमुळे स्पष्ट होईल, असेही न्यायालयाने पोलिसांचे तोंडी आश्वासन फेटाळून लावताना नमूद केले. त्यावर पोलिस झीशानच्या संपर्कात असल्याचे व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्डस् राज्याचे विशेष सरकारी वकील महेश मुळे यांनी न्यायालयात सादर केले. झीशान संपर्कात आहे की नाही ते आम्हाला माहिती नाही, हा एका गुन्ह्याशी संबंधित तपास आहे. तुम्ही कायदेशीररीत्या स्वीकारार्ह पुरावे आम्हाला दाखवा, अशा शब्दांत न्यायालायाने सुनावले.
