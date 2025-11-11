ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर
मुंबई, ता. ११ : सहा दशकांपासून हिंदी चित्रपटसृष्टीत ‘ही-मॅन’ म्हणून लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची काही दिवसांपूर्वी प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आता त्यांच्या कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाली आहे. काही दिवसांपासून त्यांच्या प्रकृतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात होती, मात्र कुटुंबीयांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचा दिलासा दिला आहे.
धर्मेंद्र यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्याला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. धर्मेंद्र यांना १ नोव्हेंबर रोजी श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, पण सोमवारी (ता. १०) त्यांची स्थिती चिंताजनक होती आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले, मात्र रात्रीपासून त्यांची तब्येत स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीची माहिती मिळताच शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा आणि अमीषा पटेल यांसारख्या अनेक कलाकारांनी रुग्णालयात धाव घेतली. त्यांच्या भेटीमुळे धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार मिळाला. धर्मेंद्र यांनी ३००हून अधिक चित्रपटांत भूमिका साकारल्या आहेत. ‘शोले’, ‘धरमवीर’, ‘चुपके चुपके’, ‘यादों की बारात’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधील त्यांच्या अभिनयामुळेच त्यांना ‘ही-मॅन ऑफ बॉलीवूड’ अशी ओळख मिळाली. अभिनयासोबतच त्यांनी विजयता फिल्म्स या बॅनरअंतर्गत निर्मिती क्षेत्रातही मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांचे पुत्र सनी देओल आणि बॉबी देओल तसेच कन्या ईशा देओल यांनीही चित्रपटसृष्टीत आपले स्थान निर्माण केले आहे. सध्या समाजमाध्यामांवर ‘गेट वेल सून धर्मेंद्र’ या हॅशटॅगखाली चाहत्यांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अलीकडेच धर्मेंद्र यांनी ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ या चित्रपटात झळकून आपली अभिनयशक्ती पुन्हा दाखवून दिली होती. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील या दिग्गज अभिनेत्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे वृत्त ऐकून चाहत्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
