सुरेंद्र यादव यांचा हजारो कार्यकर्त्यांसह शिंदेसेनेला रामराम
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : शहरातील उत्तर भारतीय समाजाचे प्रमुख नेते आणि शिंदेसेनेचे उत्तरभारतीय शहरप्रमुख सुरेंद्र यादव यांनी अखेर हजारो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. शहरातील अनिता मंगल कार्यालयात झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात आमदार किसन कथोरे, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे, तसेच नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार रुचिता घोरपडे यांच्या उपस्थितीत यादव यांनी भाजपचा झेंडा हातात घेतला.
शिंदेसेनेकडून उमेदवारीची हमी मिळूनही, अंतिम यादीत नाव न आल्याने यादव नाराज होते. यामुळे त्यांनी आपल्या उत्तर भारतीय समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. २०२०मध्ये रखडलेल्या निवडणुकीवेळी कोरोना महामारीमुळे निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या. २०२५ मध्ये या निवडणुका होत असल्याने यादव यांना उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु शिंदेसेनेने उमेदवारांची यादीमध्ये यादव यांचे नाव वगळले. यामुळे नाराज झालेल्या यादव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षप्रवेश सोहळ्याला उत्तर भारतीय बांधवांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. यावेळी बोलताना आमदार किसन कथोरे म्हणाले, आगामी निवडणुकीत दोन उत्तर भारतीय उमेदवार भाजपकडून उभे राहणार आहेत. उत्तर भारतीय समाजाचा सन्मान राखला जाईल. या वेळी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे, शरद तेली, संभाजी शिंदे, किरण भोईर, राम पातकर यांसह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. याप्रसंगी आमदार कथोरे यांनी कोंडेश्वर परिसरात उत्तर भारतीय बांधवांसाठी स्वतंत्र ‘उत्तर भारतीय भवन’ उभारणार असल्याची घोषणा केली. दरवर्षी येथे होणाऱ्या भव्य कावड यात्रेला आणि धार्मिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे भवन बांधले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
