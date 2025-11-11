प्रभाग आरक्षण सोडत जाहिर
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी
प्रभाग आरक्षण सोडत जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी आज सोडत काढण्यात आली. या सोडतीने विविध राजकीय पक्षांतील अनेक दिग्गजांना फटका बसला, यामध्ये माजी महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष तसेच गटनेत्यांचा समावेश आहे. आरक्षण बदलामुळे अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिर सभागृहात आज ही सोडत काढण्यात आली. यामध्ये २२७ प्रभागांतील ११४ प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव, तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी एकूण १५ प्रभाग राखीव आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आठ प्रभाग आरक्षित, अनुसूचित जमातीसाठी दोन प्रभाग राखीव असून, त्यापैकी एका ठिकाणी महिला उमेदवारासाठी आरक्षण आहे, तर अनुसूचित जातींसाठी (ओबीसी) मुंबईतील ६१ वॉर्ड राखीव ठेवण्यात आले, यामध्ये ३१ महिला अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित आहेत, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी ६१ प्रभाग राखीव आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या ३१ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित आहेत. सोडत जाहीर झाल्याने विविध राजकीय पक्ष आता निवडणुकीसाठी तुल्यबळ उमेदवार देण्याची तयारी करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.