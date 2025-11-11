शीतल तेजवानीची उच्च न्यायालयात धाव
बोपोडी जमीन व्यवहारप्रकरणी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीशी संबंधित भूखंड खरेदी प्रकरणात पुणे पोलिसांनी फरारी दाखवलेल्या व्यावसायिक शीतल तेजवानीने बोपोडी पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ११) उच्च न्यायालयात धाव घेतली; मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
तेजवानीच्या वकिलांनी मंगळवारी (ता. ११) ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली तसेच केवळ प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वृत्तांकनामुळे याचिकाकर्तीला लक्ष्य केल्याचा दावा केला. निव्वळ प्रसारमाध्यमांमुळेच हा गुन्हा आणि याचिकाकर्ती फरारी असल्याचे दाखवल्याचे तेजवानींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. खंडपीठाने मात्र या याचिकेवर दोन किंवा चार आठवड्यांनी विचार करू, असे म्हटले. त्यानंतरही दुसऱ्या जमिनीसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याची माहिती तेजवानीकडून न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्तीने समितीसमोर उपस्थित राहावे, असे न्यायालयाने मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले.
पुणेस्थित व्यावसायिक तेजवानीकडे पार्थ पवारांच्या मालकीच्या अमेडिया इंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीला विकलेल्या सरकारी जमीन व्यवहारात पॉवर ऑफ ॲटर्नी असल्याचे म्हटले जाते.
दोन स्वतंत्र गुन्हे
कथित घोटाळ्यात दोन जमिनींच्या व्यवहाराप्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मुंढवा आणि खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या बोपोडी येथे दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवले आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये चुकीचे आदेश काढण्याचा आरोप असलेले निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी केलेल्या कथित अनियमिततेच्या खुलाशानंतर दोन्ही गुन्हे नोंदवले गेले. बोपोडीमधील जमिनीच्या व्यवहाराशी तेजवानीसह दिग्विजय पाटील यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे तपासात स्पष्ट समोर आल्यामुळेच तेजवानीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.