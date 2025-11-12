पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे जप्त
पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे जप्त
परराज्यातील तरुणाला पंतनगर पोलिसांकडून अटक
घाटकोपर, ता. १२ (बातमीदार)ः दोन देशी बनावटीची पिस्तुले, चार जिवंत काडतुसे विक्रीसाठी परराज्यातून मुंबईत आलेल्या एका तरुणाला पंतनगर पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. पोलिस उपआयुक्त, परिमंडळ ७ च्या पथकाने ही कारवाई केली.
घाटकोपर बस आगारजवळ, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडवर एक व्यक्ती विनापरवाना शस्त्रविक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी विशेष पथकाने सापळा रचत अजय कायताला (२४) ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे १,०९,००० किमतीची दोन देशी बनावटीची पिस्तुले, चार जिवंत काडतुसे आढळली. पंतनगर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
