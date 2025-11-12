वस्तू चोरण्याची वृत्ती नडली
दुकानदाराच्या सतर्कतेने महिला चोरट्या जाळ्यात
कपड्याच्या दुकानात प्रयत्न फसला; नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांच्या ताब्यात
कल्याण, ता. १२ (बातमीदार) : अहिल्याबाई चौकातील एका दुकानात दुकानदाराच्या सतर्कतेमुळे महिला चोरट्यांना पकडण्यात यश आले आहे. या वेळी परिसरातील नागरिकांनीदेखील दुकानदारासोबत मिळून या महिलांना पकडत त्यांना बाजारपेठ पोलिसांच्या ताब्यात दिले. विशेष म्हणजे, याच महिलांनी दिवाळीतही येथील परिसरातील एका दुकानातून चोरी करताना सीसीटीव्हीत कैद झाल्या होत्या, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे.
अहिल्याबाई चौकातील एका कपड्याच्या दुकानात महिलांनी प्रवेश करत वेगवेगळ्या रॅकमधील कपडे खरेदी करण्याचा बहाणा केला, मात्र दुकानदाराच्या सतर्क निरीक्षणामुळे त्याला या महिलांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. दिवाळीत याच महिलांनी आपल्या दुसऱ्या दुकानात कपडे चोरी केल्याची खात्री त्यांनी करून घेतली व नागरिकांच्या मदतीने या महिलांना तत्काळ पकडण्यात आले व त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्या चोरीच्या उद्देशाने दुकानात आल्याचे उघड झाले. स्थानिक बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, संबंधित महिलांना पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील दुकानदार व नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला असून, दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही वा सुरक्षा यंत्रणा वाढवल्याने, अशा घटनांना रोखता येत असल्याचे मत या वेळी व्यक्त केले.
महिलांमध्ये वाढते लुटण्याचे वेड
काही चांगल्या घरातील महिलांना खरेदी करताना वस्तू लुटण्याची विचित्र सवय लागलेली असते, मात्र अलीकडल्या काळात खरेदीदरम्यान दुकानदाराचे लक्ष दुसरीकडे वळवून एखादी वस्तू गुपचूप पिशवीत टाकण्याच्या घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद होत आहेत. या महिलांना असे करताना एक प्रकारचा आंतरिक आनंद मिळतो, असे मनोविज्ञान तज्ज्ञ सांगतात, परंतु चोरीच्या घटना उघड झाल्यावर अनेक महिलांना पोलिस ठाण्याची वाट धरावी लागल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. अशा प्रकारांमुळे केवळ व्यक्तीचीच नव्हे, तर कुटुंबाच्या समाजातील प्रतिष्ठेचीही हानी होते. त्यामुळे या चुकीच्या आणि गैरकायद्याच्या प्रवृत्तीपासून दूर राहण्याचे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.
