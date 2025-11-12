वर्तकनगर श्री साईनाथ मंदिराचा वर्धापन दिन सोहळ्याला उत्साहात
वर्तकनगर श्री साईनाथ मंदिराचा वर्धापनदिन उत्साहात
ठाणे, ता. १२ (बातमीदार) : वर्तकनगर येथील श्री साईनाथ मंदिराच्या ३९ व्या वर्धापनदिन सोहळ्याला बुधवारी (ता. १२) भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली. या वेळी आमदार संजय केळकर आणि कमल केळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सकाळी मान्यवरांच्या हस्ते साईबाबांची विधिवत पूजा-अर्चा व आरती करण्यात आली. यानंतर उपस्थित साईभक्तांना प्रसाद म्हणून लाडू वाटप करण्यात आले. या वेळी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष मंगेश नईबागकर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री साईनाथ सेवा समितीतर्फे हा वर्धापनदिन उत्सव बुधवार ते शुक्रवार (ता. १४) या कालावधीत साजरा केला जाणार आहे. हा कार्यक्रम प्रमुख सल्लागार आमदार संजय केळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अध्यक्ष मंगेश नईबागकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पदाधिकारी नियोजन करत आहेत.
या उत्सवाची सुरुवात बुधवारी श्री लक्ष्मीनारायण याग यज्ञाने झाली. या यज्ञाची पूर्णाहुती शुक्रवार (ता. १४) होणार असून, त्यानंतर साईबाबांच्या पादुकांची पालखी मिरवणूक निघणार आहे. या दरम्यान भजन, कीर्तन व भक्तिप्रवचनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व साईभक्तांना दर्शन व प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी समितीने आवाहन केले आहे. समितीचे पदाधिकारी म्हणून अध्यक्ष मंगेश नईबागकर, उपाध्यक्ष अशोक हिरानंदानी व नंदकुमार साळवी, सचिव सुरेश महाडीक, खजिनदार बबन बोबडे, अशोक सुर्वे, विश्वस्त हरी माळी व अपर्णा जाधव यांनी सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनात विशेष योगदान दिले आहे.
