पोलादपूर तालुक्यात मळ्याच्या माशांना मागणी
आदिवासी बांधवांना रोजगाराचे नवे साधन
पोलादपूर, ता. १२ (बातमीदार) ः कोकणातील नद्या व ओढ्यांमध्ये आढळणारे गोड्या पाण्यातील मासे हे त्यांच्या स्वादासाठी प्रसिद्ध आहेत. विशेषतः मळ्याचा मासा, ज्याला स्थानिक खवय्ये ‘काळा चिंबोरी’ असेही संबोधतात, याची चव आणि पोत यामुळे या माशाला पोलादपूर तालुक्यात मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. पावसाळा संपल्यानंतर नदीचे पाणी कमी झाल्याने माशांची पकड सोपी होते, आणि या काळात अनेक आदिवासी बांधव या नैसर्गिक साधनावर आपला मुख्य रोजगार अवलंबून ठेवतात.
सावित्री नदी परिसरातील आदिवासी जाळ्याच्या सहाय्याने मळ्याचे मासे पकडून स्थानिक बाजारात तसेच गावागावात फिरून विक्री करत आहेत. जुना महाबळेश्वर रस्त्यालगत टोपलीतून विक्री करणारे विक्रेते हे या भागाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. सध्या या माशांची विक्री सरासरी २४० रुपये किलो भावाने होत असून, दिवसाला अनेक किलो विक्री केल्याने आदिवासी बांधवांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. नदीत हा मासा तळाशी सरपटत राहतो, त्यामुळे त्याला पकडणे सोपे नसते, मात्र कुशल आदिवासी मासेमार त्याला मोठ्या शर्तीने पकडतात. मळ्याचा मासा हा वर्षभर मिळणारा असला तरी उन्हाळा व हिवाळ्यात त्याला विशेष मागणी असते. सकाळी मासेमार नदीत उतरून मासे पकडतात आणि दुपारनंतर ते गावात विक्रीसाठी येतात. स्थानिक खवय्ये या माशाची चव घेतल्यानंतर पुन्हा पुन्हा विकत घेत असल्याचे दिसून येते.
स्थानिक आदिवासी रामू चव्हाण म्हणाले, की मळ्यातील मासा हा बाराही महिने मिळतो. सध्या त्याला जास्त मागणी आहे. आम्ही सकाळी पकडतो आणि दुपारी विक्रीला आणतो, तर स्थानिक खवय्ये संजय गायकवाड म्हणाले, की मळ्याचा मासा अतिशय चवदार असतो. जुना महाबळेश्वर रस्त्यावर आदिवासी बांधवांकडून मिळणारा हा मासा नेहमी खावासा वाटतो. गोड्या पाण्यातील या स्वादिष्ट माशामुळे पोलादपूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या हातात रोजगाराचे एक स्थिर साधन निर्माण झाले असून, स्थानिक अर्थचक्रालाही चालना मिळत आहे.
