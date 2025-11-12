पनवेलच्या पार्थकडून सुवर्णवेध
पनवेलच्या पार्थकडून सुवर्णवेध
मुंबईतील १० मीटर एअर रायफल स्पर्धेत यश
पनवेल, ता. १२ (बातमीदार)ः पनवेल येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या महात्मा फुले कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या पार्थ मानेने मुंबई विद्यापीठातील ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. मुंबईतील मातब्बर खेळाडूंना टक्कर देत पार्थने मिळवलेल्या यशाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
पार्थच्या सुवर्ण कामगिरीबद्दल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश ठाकूर यांनी कौतुक केले आहे. त्याच्या जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर लहान वयातच खूप मोठ्या यशाला गवसणी घातली आहे. त्याचे रायफल शूटिंगमधील कौशल्य थक्क करणारे आहे. देशासाठी ऑलिंपिकमध्येही तो सुवर्णपदक जिंकू शकेल याची मला खात्री आहे. त्याच्या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन चंद्रकांत दळवी, सचिव विकास देशमुख, महाविद्यालय विकास समितीचे चेअरमन रामशेठ ठाकूर, रयत शिक्षण संस्थेच्या रायगड विभागीय सल्लागार समितीचे चेअरमन बाळाराम पाटील, जे. एम. म्हात्रे, महेंद्रशेठ घरत, अरुण भगत, महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष परेश ठाकूर तसेच शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते सूर्यकांत ठाकूर यांनी विशेष कौतुक केले. यासोबतच विविध स्तरांतून विद्यार्थ्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
