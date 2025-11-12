पाणी नाहीतर, मतदान नाही!
पाणी नाही, तर मतदान नाही!
भारत नगर परिसरातील रहिवाशांचा निर्धार
चेंबूर, ता. १२ (बातमीदार)ः वाशीनाका परिसरातील भारत नगर डोंगराळ भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे रहिवाशांची पाण्याकरिता वणवण सुरू असल्याने पाणी नाही, तर मतदान नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.
चेंबूर येथील भारत नगर, विष्णू नगर परिसर डोंगराळ भागात वसलेली आहे. भारत नगर परिसरातील बंजारा तांडा, भीम टोला, भीम टेकडी, गणेश टेकडी, प्रेम नगर, हसीना नगर झोपडपट्टीत तीन ते चार हजार घरे आहेत. या परिसरात कित्येक दिवसांपासून कमी दाबाने पाणी येत आहे. त्यामुळे रहिवाशांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, पाणीटंचाईबाबत अनेकदा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. एमपूर्व विभाग पाणी विभागातील अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यहार केला आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
------------------------
अन्यथा बहिष्कार
वाशीनाका परिसरातील खासगी सोसायटींना मुबलक पाणीपुरवठा होत आहे, पण झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रवाशांवर मात्र पालिका जाणूनबुजून अन्याय करीत असल्याची भावना रहिवाशांमध्ये आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन तसेच स्थानिक प्रतिनिधींनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा अन्यथा पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
...................................
कित्येक दिवसांपासून पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे विकतेच पाणी घेण्याची वेळ आली आहे.
- जयपाली साखरे, गृहिणी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.