‘पक्षांचे जग’ चित्रमालिकेतून साकार
पक्षी सप्ताहानिमित्त चित्रकार वरद गावंड यांची कलाकृती
उरण, ता. १२ (वार्ताहर) ः ज्येष्ठ पक्षीशास्त्रज्ञ डॉ. सलीम अली आणि निसर्गलेखक मारुती चितमपल्ली यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी ५ ते १२ नोव्हेंबरदरम्यान ‘पक्षी सप्ताह’ साजरा केला जातो. या सप्ताहात राज्यभरातील वनखाते, पक्षीप्रेमी, निसर्गसंवर्धक आणि विद्यार्थी विविध उपक्रम राबवून पक्ष्यांविषयी जनजागृती करतात. याच निमित्ताने उरण येथील तरुण आणि प्रतिभावान चित्रकार वरद विलास गावंड यांनी पक्ष्यांवरील आपल्या आकर्षक आणि प्रभावी कलाकृतींनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
वरद गावंड यांनी साकारलेल्या ‘पक्षांचे जग’ या चित्रमालिकेत विविध भारतीय पक्ष्यांचे जिवंत, भावस्पर्शी आणि वास्तववादी चित्रण केले आहे. त्यांच्या चित्रांमध्ये निसर्गातील रंगछटा, प्रकाश-छाया, आणि पक्ष्यांची मोहक मुद्रा इतक्या सफाईने रेखाटली आहे की ती पाहणाऱ्याला जणू जंगलाच्या सान्निध्यात नेते. ही चित्रे त्यांच्या फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम पेजवर प्रदर्शित केली असून, निसर्गप्रेमींनी त्यांना उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. विशेष म्हणजे, वरद यांनी या पक्षी सप्ताहाच्या निमित्ताने डॉ. सलीम अली आणि मारुती चितमपल्ली यांच्या बोलक्या प्रतिमाही साकारल्या आहेत. त्यांच्या कलेतून या दोन्ही निसर्गप्रेमींचे कार्य, त्यांचे अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आणि निसर्गाशी असलेला त्यांचा अतूट बंध प्रभावीपणे दिसून येतो. या चित्रांमधून वरद यांनी या दोन दिग्गजांना आदरांजली वाहिली आहे.
वरद गावंड यांच्या मते, पक्षी हे निसर्गाचे रंगदूत आहेत. त्यांच्या रूपातून आपल्याला निसर्गाशी एकरूप होण्याची अनुभूती मिळते, असे ते सांगतात. त्यांच्या प्रत्येक चित्रात रंगांचा संयम, निसर्गातील बारकावे आणि पक्ष्यांच्या भावभावनांचा आविष्कार दिसून येतो. पंखातील सूक्ष्म रंगरेषा, डोळ्यांतील चमक, आणि उडणाऱ्या पक्ष्यांच्या हालचाली या साऱ्याचे त्यांनी अत्यंत वास्तववादी चित्रण केले आहे. वरद यांची चित्रमालिका केवळ कलात्मक नाही, तर पर्यावरणीय संदेश देणारी आहे.
