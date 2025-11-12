लाडकीच्या केवायसीला तांत्रिक अडचणी
लाडकीच्या केवायसीला तांत्रिक अडचणी
मुदतवाढीनंतरही हजारो लाभार्थींची प्रक्रिया अपूर्ण; धाकधूक वाढली
पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) ः राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा आर्थिक आधार दिला जातो, मात्र या योजनेच्या केवायसी (ई-केवायसी) प्रक्रियेसाठीची मुदत संपत आली असतानाच अनेक तांत्रिक अडचणी समोर येत असल्याने हजारो लाभार्थी महिला चिंतेत सापडल्या आहेत. पनवेल तालुक्यातील सुमारे एक लाख २८ हजार ७५५ महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, मात्र त्यांपैकी अनेकांचे केवायसी अद्यापही प्रलंबित आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, केवायसीची प्रक्रिया १८ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून, १८ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता केवळ सहा दिवसांमध्येच सर्व लाभार्थ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. प्रशासनाकडून महिलांना वेळेत केवायसी करण्याचे आवाहन केले जात आहे, परंतु सिस्टीममध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाईटवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने सर्व्हर डाऊन, ओटीपी न मिळणे, आधार लिंक समस्या अशा अडचणी येत आहेत. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर संबंधित मोबाईलवर ओटीपी न मिळाल्याने केवायसी पूर्ण करता येत नाही. अनेक लाभार्थी रात्री उशिरापर्यंत प्रयत्न करत असले तरी वेबसाईट काम करत नसल्याची तक्रार सर्वत्र आहे. मुदतवाढीनंतरही समस्या सुटत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
.............
अर्ज सादरीकरणासाठी पोर्टल सुरू करण्याची मागणी
नागरिकांकडून पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. आचारसंहितेमुळे १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून अर्ज सादरीकरण थांबले असून, त्या दिवशीच सर्व्हर डाऊन झाल्याने अनेकांचे अर्ज सादर होऊ शकले नाहीत. परिणामी, अनेक महिलांचे लाभ थांबण्याची शक्यता आहे. नागरिक आणि समाजसेवी संघटनांनी शासनाला ऑफलाइन अर्ज सादर करण्याची मुभा देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांमार्फत अर्ज स्वीकारण्याची सूचना देण्यात येत आहे.
...............
महिलांमध्ये चिंता
मागील महिन्यात बहुतांश महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता जमा झाला असला, तरी केवायसीची मुदत संपल्यावर पुढील हप्ता मिळणार की नाही, याची धाकधूक लाभार्थींमध्ये आहे. काही महिलांनी सर्व प्रयत्न करूनही केवायसी पूर्ण न झाल्याने त्या हप्ता गमावण्याच्या भीतीत आहेत. राज्य शासनाने तातडीने तांत्रिक अडचणी दूर करून केवायसी प्रक्रिया सुरळीत करावी, तसेच मुदतवाढ देऊन ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
