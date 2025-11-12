उपजिल्हा रुग्णालयात ३७० मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया यशस्वी
कामोठे, ता. १२ (बातमीदार) ः पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया उपक्रमामुळे दृष्टिदोष असलेल्या रुग्णांना नवा दिलासा मिळत आहे. मागील सात महिन्यांत एकूण ३७० रुग्णांवर यशस्वीरीत्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हा वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजी पाटील यांनी दिली. या उपक्रमाचा लाभ पनवेलसह आसपासच्या ग्रामीण भागातील अनेक रुग्णांनी घेतला आहे. या मोफत शस्त्रक्रिया उपक्रमाचा शुभारंभ पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १३ मार्च रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर सात महिन्यांच्या कालावधीत दररोज रुग्णांची तपासणी, निदान आणि शस्त्रक्रिया अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने सेवा सुरू आहे. या उपक्रमाचे मार्गदर्शन डॉ. पाटील करत असून, अनुभवी नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. समृद्धी दलाल शस्त्रक्रिया करतात. सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक म्हणजेच ९२ रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची नोंद झाली आहे. पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात केवळ शस्त्रक्रिया नव्हे, तर रुग्णांसाठी सर्वसमावेशक सोयी उपलब्ध आहेत. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना मोफत चष्मे दिले जातात, तसेच तपासणी, राहण्याची, नाश्ता आणि जेवणाची मोफत व्यवस्था रुग्णालयात करण्यात आली आहे. शस्त्रक्रियेपूर्वी आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या आणि रक्तदाब, शुगर आदी चाचण्या केल्या जातात, जेणेकरून रुग्णांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळतील.
