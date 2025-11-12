अन्यथा दंडात्मक कारवाई -ठाणे जिल्हा परिषदेचा इशारा
नोंदणी करा अन्यथा दंडात्मक कारवाई
ठाणे जिल्हा परिषदेचा विनानोंदणी दिव्यांग संस्थांना इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : जिल्ह्यासह मुंबई विभागातील अनेक दिव्यांग संस्था सरकारकडे नोंदणी न करता कार्यरत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अशा संस्थांवर कायद्यानुसार कारवाई होणार असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. अशा संस्थांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ठाणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागप्रमुख उज्ज्वला सपकाळे यांनी दिला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कलम ५१ आणि ५२ अंतर्गत दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सक्षम अधिकारी घोषित केले असून, त्यांच्यामार्फतच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. नोंदणीशिवाय कार्य करणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरत असल्याने कलम ९१ नुसार अशा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. ठाणे जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी आपली नोंदणी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. विनानोंदणी कार्यरत राहणे हा गंभीर गैरप्रकार आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी आपले प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सपकाळे यांनी केले.
नोंदणीसाठी
नोंदणीसाठी संस्थांनी संबंधित जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रस्तावासोबत संस्थेची नोंदणी कागदपत्रे, कार्याचे तपशील, लाभार्थ्यांची माहिती आणि नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. नोंदणी न झाल्यास अशा संस्थांना मान्यता, निधी वा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
