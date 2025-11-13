पूरग्रस्त तांदुळवाडीला ठाणे आरटीओचा मदतीचा हात
पूरग्रस्त तांदुळवाडीला आरटीओचा मदतीचा हात
शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा प्लांट भेट
ठाणे शहर, ता. १२ (बातमीदार) ः पावसामुळे आलेल्या पुराने गावकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विहिरी आणि तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून पाणी दूषित झाले आहे. ही बाब निदर्शनास येतात ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने सोलापूर जिल्ह्यातील तांदुळवाडी गावाला पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा प्लांट उभारून दिला आहे. परिवहनच्या या मदतीमुळे गावाचा स्वच्छ पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला.
राज्यामध्ये विविध भागात पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या गावांना मदतीचा हात देण्यासाठी ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांनी पुढाकार घेत अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. या आवाहनाला कार्यालयातील अधिकारी, उपअधिकारी, निरीक्षक आणि कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आर्थिक मदत गोळा केली. या रकमेतून जीवनावश्यक वस्तू देण्याचे नियोजन होते, मात्र स्थानिक पातळीवर माहिती घेतली असता पुरानंतर गावात शुद्ध पाण्याची समस्या निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) सामाजिक भावनेतून गावाला शुद्ध पाण्याचा प्लांट उभारून देण्याचे ठरवून ते काम पूर्ण केले. या कार्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर आणि इतर सर्व सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
डिजिटल कार्डच्या माध्यमातून मोफत पाणी
हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी (ता. ११) आरटीओ कर्मचारी विकास परबत यांच्या हस्ते या प्लांटचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यांना आता डिजिटल कार्डच्या माध्यमातून मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळू लागले आहे. या वेळी ग्रामस्थांनी ठाणे आरटीओच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
