ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून खेड्यापाड्यात जनजागृतीचा संदेश
जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त मनोरुग्णालयाकडून विविध कार्यक्रम
ठाणे शहर, ता. १२ (बातमीदार) ः जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त ऑक्टोबर महिन्यात ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वतीने शहरे आणि ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहचवण्याचे काम केले आहे. यानिमित्ताने व्याख्याने, कार्यशाळा, रॅली, पोस्टर प्रदर्शन, चर्चासत्र आणि नाट्याच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत मनाचे आरोग्य, समाजाचे बळ हा संदेश पोहोचवला.
जागतिक आरोग्य संघटनेने या वर्षी आपत्ती आणि आपात्कालीन परिस्थितीत मानसिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता हे घोषवाक्य दिले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वतीने १० ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर दरम्यान विविध जनजागृती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जागतिक मानसिक आरोग्य महिना साजरा करण्यात आला.
या अभियानाचे उद्घाटन १० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सचिव, जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्या. रविंद्र पाजणकर, उपसंचालक डॉ. निलेश सपकाळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या उपक्रमात मनोविकार तज्ज्ञ, समाजसेवा अधिकारी, व्यवसायोपचार तज्ज्ञ, परिचारिका आणि डीपीएन महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. उपाधिक्षक डॉ. प्राची चिवटे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ममता आळसपुरकर, मनोविकृती तज्ज्ञ डॉ. अर्चना गडकरी, डॉ. अमोल भुसारे आणि डॉ. कुसुममाला एन. यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहिम यशस्वी झाली.
मूक नाट्य विशेष आकर्षण
आकस्मिक परिस्थितीत मानसिक काळजी या विषयावर परिचारिकांनी सादर केलेले प्रभावी मूक नाट्य विशेष आकर्षण ठरले. तसेच महिनाभर मानसिक आरोग्य जनजागृतीचे हे उपक्रम ठाणे, मुंबई, भिवंडी, चेंबूर, उल्हासनगर आणि बदलापूर परिसरात राबवले गेले. निरीक्षणगृहे, अभिरक्षणगृहे, महिला वसतीगृहे, कारागृह, शिक्षणसंस्था अशा अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष संवाद साधून मानसिक आरोग्याचे महत्त्व पटवून दिले.
आकस्मिक परिस्थितीत मानसिक संतुलन टिकवणे गरजेचे आहे. मानसिक आरोग्य चांगले राहिले तर समाजही मजबूत राहतो. मानसिक आजाराची लक्षणे ओळखून वेळेवर उपचार घ्यावेत. सामाजिक कलंक दूर व्हावा, यासाठी आम्ही सातत्याने कार्यरत आहोत.
- डॉ. नेताजी मुळीक, वैद्यकीय अधीक्षक प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे
