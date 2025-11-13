स्वेटरची रंगसक्ती केल्यास ‘शिस्तभंगाची कारवाई’
महापालिका शिक्षण विभागाचा खासगी शाळांना इशारा
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महानगरपालिका शिक्षण विभागाने शहरातील काही खासगी शाळांच्या मनमानीला लगाम लावला आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांवर स्वेटरच्या ‘एकाच रंगाची सक्ती’ केल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा कडक इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
शहरात थंडी वाढल्याने विद्यार्थी स्वेटर घालून शाळेत येत असताना काही खासगी शाळांनी ‘एकाच रंगाचा स्वेटर’ घालण्याची सक्ती केली होती. यामुळे पालकांवर अनावश्यक आर्थिक ताण निर्माण होत होता. याबाबत ‘एक हात मदतीचा’ या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विजय कदम यांनी या मनमानीविरोधात आवाज उचलला. विजय कदम यांनी दोन दिवसांपूर्वी पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी दीपक धनगर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. परवडणारे स्वेटर घेण्याचा पालकांचा पर्याय या सक्तीमुळे नाकारला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
प्रशासन अधिकारी दीपक धनगर यांनी निवेदनाची गंभीर दखल घेत तातडीने कार्यवाही केली. त्यांनी सर्व मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका आणि खाजगी शाळा प्रशासनांना लेखी आदेश जारी केले आहेत. ‘‘एकाच रंगाचा स्वेटर घालून येण्याची सक्ती कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांवर करू शकत नाही. असे प्रकार आढळल्यास संबंधित शाळेवर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल,’’ असा कडक इशारा या आदेशात देण्यात आला आहे.
संस्थेकडून स्वागत
पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शाळांची मनमानी रोखण्यास मदत मिळणार आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा मनपा प्रशासनाचा उद्देश यातून स्पष्ट झाला आहे. ‘एक हात मदतीचा’ सामाजिक संस्थेने मनपा शिक्षण विभागाच्या या तत्पर प्रतिसादाचे स्वागत केले असून, प्रशासन अधिकारी दीपक धनगर यांचे आभार मानले आहेत.
“विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधक ठरणारी कोणतीही सक्ती आम्ही मान्य करणार नाही. शिक्षण विभागाने तत्काळ दखल घेऊन पालकांवरील अनावश्यक भार थांबवला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. मनपा प्रशासनाने दिलेला हा निर्णय हजारो कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा ठरला असून, आम्ही त्यांच्या या तत्परतेचे मनःपूर्वक आभार मानतो.
-विजय कदम, अध्यक्ष, एक हात मदतीचा
