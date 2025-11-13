२२ प्रभागांमध्ये उमेदवारीसाठी खुले आव्हान
२२ प्रभागांमध्ये उमेदवारीसाठी खुले आव्हान
पॅनेलमधील एका जागेसाठी उडणार झुंबड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत अनेक दिग्गजांची विकेट निघाली आहे. अशात आता आरक्षणाचा फटका खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या पुरुष उमेदवारांनाही बसणार आहे. एकूण ३३ पैकी २२ प्रभागांतील प्रत्येक पॅनेलमधील तीन जागा या आरक्षित झाल्या असून, एकच जागा खुल्या प्रवर्गासाठी मिळाली आहे. या जागांवर महिलांना संधी मिळण्याची शक्यता धुसर आहे; मात्र पुरुषांनाही उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांच्या स्पर्धेत रस्सीखेच करावी लागणार आहे, तर दुसरीकडे तिकीटवाटप करताना राजकीय पक्षांचीही डोकेदुखी वाढणार आहे.
ठाणे महापालिकेत १३१ नगरसेवकांचे ३३ प्रभाग चार पॅनेल पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे. त्यौकी ५० टक्के आरक्षणानुसार ६६ जागा या महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत, तर ३५ जागा या इतर मागासवर्गीयांकरिता राखीव आहेत. या राखीव जागांसाठी आरक्षण सोडत मंगळवारी पार पडली. या सोडतीमध्ये मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सुपुत्रापासून ते अनेक ज्येष्ठ दिग्गज माजी नगरसेवकांना धक्का लागला आहे, मात्र आता या धक्कातंत्राचा दुसरा अंक पाहायला मिळत आहे. ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वाधिक फटका खुल्या वर्गातील पुरुषांना बसला असल्याचे दिसते. ११ प्रभाग वगळता इतर प्रभागात खुल्या वर्गातील फक्त एकाच पुरुष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकणार आहे.
अनुसूचित जातीसाठी नऊ, अनुसूचित जमातीसाठी तीन जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारण गटासाठी ८४ जागा असून, त्यामध्ये सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी ४१ जागा तर पुरुषांसाठी ४३ जागा आहेत. या खुल्या गटाच्या जागेवर महिला उमेदवारी अर्ज दखल करू शकतील, परंतु महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर पुरुष निवडणूक लढाऊ शकणार नाहीत. खुल्या वर्गातील पुरुषांना प्रभाग क्र ३, ६, ७, ८, १०,१४, १७, १८, १९, २४ आणि २६ या असे ११ प्रभाग निवडणुकीच्या रिंगणासाठी मोकळे आहेत, पण उर्वरित २२ प्रभागात कसोटी लागणार आहे.
आरक्षणाची स्थिती काय
२२ प्रभागांमधील दोन जागा महिलांसाठी आधीच महिलांसाठी राखीव आहेत.
प्रभागात ओबीसी आणि नऊ अनुसूचित जातीकरिता राखीव असलेल्या प्रभागात पाच ठिकाणी महिला, तर चार ठिकाणी अनुसूचित जातींचे पुरुष उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार आहेत.
अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या एका जागेवर पुरुष उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार आहे.
ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या १७ जागांवर ओबीसी पुरुष आणि महिलाच निवडणूक लढवू शकणार आहेत.
परिणामी खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जास्त प्रभागात आपले नशीब आजमावता येणार नाही.
आरक्षणाचे गणित
एकूण नगरसेवक पदे १३१
एकूण प्रभाग २२
महिला आरक्षण ६६
ओबीसी आरक्षण ३५
अनुसूचित जाती ९
अनुसूचित जमाती ३
सर्वसाधारण गट ८४
महिला ४१
खुला गट ४३
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.