रेल्वे प्रवाशावर कैचीने हल्ला
दोघांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : जनरल डब्यात सीट रिकामी झाल्यावर एका प्रवाशाला सीटवर झोपू नका असे सांगणे एका मजुराला महागात पडले. त्याचाच राग मनात धरून दोन प्रवाशांनी त्याच्यावर कात्रीने हल्ला केल्याची घटना ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नावडे रोड रेल्वेस्थानकादरम्यान घडली. या प्रकरणी दोन्ही हल्लेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भोला पाल (२४) असे जखमी प्रवाशाचे नाव आहे. पाल हे मूळ उत्तर प्रदेशातील रहिवासी असून मजूर म्हणून काम करतात. ते आणि त्यांचे मित्र मनीष रामजीवन गौतम (१९), प्रकाश बाबुराम पासवान (२३), सोनू विजयलाल पासवान (२०) आणि अरुण अरविंद पासवान (२२) काही कामानिमित्त कणकवली येथे गेले होते. बुधवारी (ता. १२) सकाळी सव्वासहा वाजता त्यांनी मंगला एक्स्प्रेस पकडली. दुपारच्या सुमारास गाडी पनवेल येथे पोहोचली. जनरल डब्यातून प्रवास करीत असताना पनवेल सोडल्यावर नावडे रोड स्थानक येताच एक सीट रिकामी झाली. त्या जागेवर एक प्रवासी झोपला होता. त्या वेळी पाल यांनी सीटवर झोपू नका, आम्हालाही बसण्यासाठी जागा मिळेल, असे सांगितले. या बोलण्याचा राग येऊन त्या प्रवाशाने शिवीगाळ केली. त्याच्यासोबत असलेला दुसरा व्यक्तीही आला आणि दोघांनी मिळून मारहाण सुरू केली. त्यापैकी एकाने आपल्या बॅगेतून कात्री काढून पाल यांच्या पोटावर वार केला. जखमी झाल्यावर त्यांच्या मित्रांनी रेल्वे पोलिसांच्या १३९ हेल्पलाइनवर कॉल केला. साधारण अर्ध्या तासानंतर गाडी कल्याण स्थानकात पोहोचल्यावर ऑन ड्युटी पोलिसांनी हल्लेखोरांना गाडीतून उतरवले. जखमी पाल यांच्यावर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
