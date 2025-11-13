लसीकरण केलेल्या भटक्या श्वानांना मिळणार ओळख
लसीकरण केलेल्या श्वानांना मिळणार ओळख
गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट ः पालिकेची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाणे पालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. अशातच शहरातील विविध भागातील सहा जणांना भटक्या श्वानांनी लक्ष केल्यानंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने श्वानांची लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. १४ नोव्हेंबरपासून लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. लसीकरण केलेल्या भटक्या श्वानाला ओळखता यावे, यासाठी आता लसीकरण केलेल्या श्वानांच्या गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील भटक्या श्वानांचे लसीकरण मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यात या भटक्या श्वानांकडून शहरात रस्त्यावरून चालताना किंवा मोटारसायकलवरून जात असताना अंगावर धाव घेणे, गाड्यांच्या मागे धावणे, घोळक्याने हल्ले करणे अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक हे या हल्ल्यांचे प्रमुख बळी ठरत आहेत. त्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी शहरात सहा जणांना याच भटक्या व पिसाळलेल्या श्वानांकडून चावा घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर आता, पालिकेच्या आरोग्य विभाग या भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरसावल्याचे दिसून येत आहे.
५० ते ६० हजार भटके श्वान
ठाणे शहराची सध्याची लोकसंख्या सुमारे २६ लाखांच्या आसपास असून, त्यापैकी अंदाजे दोन ते तीन टक्के म्हणजे जवळपास ५० ते ६० हजार भटके श्वान शहरात आहेत. या श्वानांची प्रजनन क्षमता लक्षात घेतल्यास, दर महिन्याला सुमारे २५० ते ३०० नव्या पिल्लांचा जन्म होतो. यामुळे शहरात भटक्या श्वानांची संख्या सातत्याने वाढत असून, त्यांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
श्वानाला विशिष्ट ओळख
दरम्यान, ठाणे पालिकेचा आरोग्य विभाग भटक्या श्वानांची लसीकरण मोहीम १४ नोव्हेंबरपासून हाती घेणार आहे. या मोहिमेंतर्गत लसीकरण केलेल्या भटक्या श्वानांना ओळखता यावे, श्वानांचे दुबार लसीकरण होऊ नये, श्वान लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी त्याच्या गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिली. त्यामुळे आता लसीकरण केलेल्या श्वानाला विशिष्ट ओळख मिळणार आहे.
१५ जानेवारीपासून लसीकरण पल्स
ठाणे पालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस भटक्या श्वानांचा वाढलेला उच्छाद कमी करण्यासाठी श्वानांची लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. असे असले तरी, १५ जानेवारीपासून १५ दिवसांचा लसीकरण पल्स हा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या अंतर्गत १०० जणांच्या पथकाच्या माध्यमातून शहरातील २५ ते २८ हजार श्वानांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. लसीकरण केल्यानंतर श्वानांच्या गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान करणार असल्याची माहिती ठाणे पालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद पाटील यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.