सिटी पार्कमध्ये पक्ष्यांसाठी कृत्रिम घरटी
पक्षी सप्ताहानिमित्त सिटी पार्कमध्ये पक्ष्यांसाठी कृत्रिम घरटी
वॉर फाउंडेशन आणि वन विभागाचा संयुक्त उपक्रम
कल्याण, ता. १३ (बातमीदार) : दरवर्षीप्रमाणे ५ ते १२ नोव्हेंबर हा कालावधी पक्षी सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वॉर फाउंडेशन आणि कल्याण वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिटी पार्क, कल्याण येथे पक्ष्यांचे संवर्धन घडवून आणण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. याअंतर्गत पक्ष्यांसाठी कृत्रिम घरटी लावली आहेत. काही घरटी स्थानिक नागरिकांना वाटप करून निसर्गातील पक्ष्यांचे महत्त्व समजावून जनजागृती करण्यात आली. या उपक्रमासाठी मार्गदर्शन वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलेश आखाडे यांनी केले. त्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. या वेळी वनपाल आर. डी. शिंदे, वनरक्षक महादेव सावंत, सिटी पार्क व्यवस्थापन मंडळाचे प्रतिनिधी आणि वॉर फाउंडेशनचे स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या उपक्रमाद्वारे नागरिकांमध्ये पक्षी संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष योगेश कांबळे यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, शहरी भागात झाडांची संख्या कमी होत चालल्याने पक्ष्यांना सुरक्षित निवासस्थानांची कमतरता भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम घरट्यांच्या माध्यमातून पक्ष्यांना आश्रय मिळावा, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. सिटी पार्क परिसरात लावण्यात आलेली ही घरटी फक्त पक्ष्यांसाठी निवासाची सोय करून देत नाहीत, तर नागरिकांनाही निसर्गाशी जवळीक वाढवण्याची प्रेरणा देतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पक्षी सप्ताहाची सुरुवात कशी?
निसर्गप्रेमी, लेखक मारुती चितापल्ली आणि सुप्रसिद्ध पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्या स्मरणार्थ हा आठवडा पक्षी सप्ताह म्हणून निवडण्यात आला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रातील विविध पक्षिमित्र संघटनांनी आणि पक्षी निरीक्षकांनी केली आणि २०२० पासून महाराष्ट्र शासनाने यास राज्यस्तरीय मान्यता दिली. पक्ष्यांविषयी जागरूकता वाढावी, निसर्ग आणि पक्षी संरक्षणास प्रोत्साहन मिळावे तसेच सर्वांपर्यंत पक्षी निरीक्षण आणि जैवविविधतेचे महत्त्व पोहोचावे यासाठी हा उपक्रम साजरा केला जातो.
