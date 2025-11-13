मिनीडोअर चालक-मालकांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
वाहनांची वयोमर्यादा तातडीने वाढविण्याची मागणी
अलिबाग, ता. १३ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यातील विक्रम आणि मिनीडोअर वाहनांच्या वयोमर्यादेचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास १९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा तीव्र इशारा रायगड जिल्हा विक्रम मिनीडोअर चालक-मालक संघटनेने दिला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर ही वाहने स्क्रॅप करण्यात येणार असून, त्यामुळे हजारो चालक आणि मालकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष विजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधी मंडळाने बुधवारी (ता. १२) निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची भेट घेऊन समस्यांचे निवेदन सादर केले. रायगड जिल्ह्यात विक्रम, मिनीडोअर आणि टॅक्सी मिळून सुमारे साडेतीन हजार वाहने आहेत. या व्यवसायावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. अनेकांनी बँकेकडून कर्ज काढून ही वाहने खरेदी केली असून, दरमहा हप्ते फेडत आहेत. वयोमर्यादा संपल्यानंतर वाहने स्क्रॅप केल्यास या चालक-मालकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यात शासनाकडून नवीन वाहने पुरवण्याची कोणतीही ठोस योजना अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. या प्रश्नावर यापूर्वी अध्यक्ष विजय पाटील यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेशही देण्यात आले होते, मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
