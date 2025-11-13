‘कवडसा’ रांगोळी वेधतेय सर्वांचे लक्ष!
‘कवडसा’ रांगोळी वेधतेय सर्वांचे लक्ष!
नांदगावच्या अनिरुद्ध खेडेकरची उत्तम कलाकृती
मुरूड, ता. १३ (बातमीदार) : नांदगाव येथील रांगोळीकार अनिरुद्ध खेडेकर यांनी साकारलेली ‘कवडसा’ ही अप्रतिम रांगोळी सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हायपर रियलिस्टिक शैलीत साकारलेल्या अप्रतिम कलाकृतीला काढण्यासाठी अनिरुद्धला तब्बल १७ तास लागले होते.
रेवदंडा येथील कालभैरव मंदिरात सुरू असलेल्या कालभैरव जयंतीनिमित्त आयोजित रंगावली प्रदर्शनात या रांगोळीचे सादरीकरण करण्यात आले. सलग १७ तास अखंड मेहनत घेऊन अनिरुद्ध खेडेकर यांनी ही हायपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट रांगोळी साकारली आहे. या कलाकृतीत डोक्यावर चाळण धरलेल्या एका बालकाचे चित्रण अत्यंत जिवंतपणे केले गेले आहे. चाळणीतून झिरपणाऱ्या प्रकाशकिरणांमुळे बालकाच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर पडणाऱ्या छायाप्रकाशाच्या पॅटर्नचे सूक्ष्म निरीक्षण करून त्याचे रेखाटन रांगोळीत करणे हेच खेडेकर यांच्या कलेचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. प्रकाश आणि सावली यांच्या सूक्ष्म खेळातून ‘कवडसा’ या संकल्पनेला त्यांनी कलात्मक अभिव्यक्ती दिली आहे. रांगोळी पाहताना ती खरंच रंगांनी साकारलेली आहे, हे ओळखणे अवघड जाते. या वास्तवदर्शीपणामुळे अनेक प्रेक्षक अक्षरशः थबकले. अनेकांनी या कलाकृतीचे छायाचित्र घेत सोशल मीडियावर शेअर करत अनिरुद्ध यांच्या कौशल्याचे कौतुक केले. स्थानिक कलावर्तुळात तसेच सोशल मीडियावर ‘कवडसा’ रांगोळीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असून, तरुण कलाकाराच्या या सर्जनशीलतेला सर्व स्तरांतून दाद मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.