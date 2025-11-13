पोलादपूर स्थानकाचे रुपडे पालटणार
पोलादपूर स्थानकाचे रुपडे पालटणार
नूतनीकरण अंतिम टप्प्यात; शेड, नियंत्रण कक्ष, उपाहारगृहामुळे प्रवाशांना दिलासा
पोलादपूर, ता. १३ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्याच्या दक्षिण टोकावर असलेल्या पोलादपूर बसस्थानकात सुरू असलेले आधुनिकीकरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. नियंत्रण कक्ष, प्रवासी शेड आणि उपाहारगृहाचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू असून, हे संपूर्ण काम पुढील १५ ते २५ दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता स्थानकातील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या नव्या बांधकामामुळे पोलादपूर बसस्थानकाचे सौंदर्य आणि सुविधा दोन्हीही वाढणार आहेत. सध्या अंतर्गत भागात प्लास्टरचे काम सुरू असून, काही प्रवासी या नव्या इमारतीत बसची प्रतीक्षा करताना विश्रांती घेत आहेत. या उपक्रमामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि स्वच्छ सुविधा मिळणार आहेत.
पोलादपूर स्थानकातून दररोज शेकडो विद्यार्थी व हजारो प्रवासी मुंबई, ठाणे, नालासोपारा, अहमदाबाद आणि कोकणातील विविध भागांकडे प्रवास करतात, मात्र सध्या काही लांब पल्ल्याच्या बस स्थानकात थांबत नसल्याने प्रवाशांना गैरसोय भासत आहे. दुपारच्या वेळी जागेअभावी काही बस प्रवेशद्वाराजवळ थांबत असल्याचेही चित्र दिसून येते. या समस्येवर उपाय म्हणून नव्या व्यवस्थेत बससाठी योग्य फलाट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सणासुदीच्या तसेच उन्हाळी हंगामात या स्थानकातून जवळपास ८४ बसगाड्या विविध ग्रामीण व शहरी भागांकडे धावत असतात. काम पूर्ण झाल्यानंतर या बस योग्य पद्धतीने फलाटावर लावता येतील. त्यामुळे वाहतुकीचा ताणही कमी होईल, अशी माहिती पोलादपूर बस नियंत्रक कक्षातून देण्यात आली.
........................
आधुनिक सुविधांकडे वाटचाल
या स्थानकाची ‘कोनशीला’ ८ नोव्हेंबर १९७७ रोजी बसविण्यात आली होती. जुन्या काळातील उपाहारगृह आणि बस बैठकीच्या जागा कालबाह्य झाल्याने आता नव्या धर्तीवर आधुनिक इमारत उभारण्यात आली आहे. येत्या काळात नियंत्रण कक्ष, प्रवासी शेड व उपहारगृह कार्यान्वित झाल्यानंतर पोलादपूर स्थानक हे रायगड जिल्ह्यातील एक आदर्श व आधुनिक बसस्थानक ठरेल, असा विश्वास स्थानक प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.