एक किलो‘एमडी’ पावडरचा साठा जप्त
चौकडी जेरबंद; दोघे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता.१३ : मध्यप्रदेश राज्यातून महाराष्ट्रात मॅफेड्रॉन (एमडी) या अमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या चौकडीला ठाणे गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून एक किलो ७१ ग्रॅम वजनाचा एमडी पदार्थ आणि वाहनासह एकूण दोन कोटी २४ लाख ७५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अटक आरोपींपैकी दोघे मध्यप्रदेशमधील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. न्यायालयाने त्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
इम्रान उर्फ बब्बु खिजहार खान (३७), वकास अब्दुलरब खान (३०), ताकुददीन रफीक खान (३०) आणि कमलेश अजय चौहान (२३) हे सर्व आरोपी मध्यप्रदेशमधील रहिवासी आहेत. यापैकी इम्रान याच्यावर सात तर कमलेशवर दोन गुन्हे नोंद आहेत. ठाण्यातील चरई भागात एमटीएनएल कार्यालयासमोर अंली पदार्थविक्रीसाठी काही जण येणार असल्याची माहिती पोलिस हवालदार अमित सकपाळ यांना ३ नोव्हेंबर रोजी मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचून पथकाने त्या चौघांना रंगेहात पकडले. त्यांच्या ताब्यातून दोन कोटी १४ लाख ३२ हजार रुपये किंमतीचा एक किलो ७१ ग्रॅम वजनाची एमडी पावडर तसेच एक कार जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल मस्के यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.
