जमिनीच्या वादातून गोळीबार

देवरुंग येथे सहा जणांवर गुन्हा दाखल
पडघा ता.१३ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील देवरूंग येथे जमिनीच्या वादातून चुलत मामानेच सहा जणांशी संगनमत करून भाच्यावर गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. विकी दळवी (२८) रा. देवरूंग असे गोळीबारात जखमी झालेल्या भाच्याचे नाव आहे. त्याचे चुलत मामासोबत जमिनीवरून वाद सुरू होता. मंगळवारी (ता.११) रात्री सातच्या सुमारास तो आपल्या दुचाकीवरून लोनाड येथे रुग्णालयात जात होता. यावेळी चुलत मामाने इतर आरोपींसह पाठलाग करून देंवरुग गावाजवळ भररस्त्यात विकीवर गोळीबार केला. गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या विकीला कल्याण येथील आयुष या खाजगी इस्पितळात दाखल केले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. याप्रकरणी पडघा पोलिस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत चुलत मामासह रुपेश म्हात्रे, राकेश म्हात्रे, किसन म्हात्रे, भरत पाटील, विश्वनाथ पाटील, चेतन शिसवे सर्व देंवरुग या एकूण सहा जणांना अटक केली असून त्यांना बुधवारी न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

