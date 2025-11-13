शिवसेना कल्याण शहर शाखेच्या माध्यमातून दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबीर
शिवसेनेकडून दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिर
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणित व विज्ञान विषयावर मार्गदर्शन शिबीर गुरुवारी (ता. १३) पार पडले. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास बळकट व्हावा अडचणी दूर व्हाव्यात, आपले स्वतःचे व विद्यालयाचे नाव उज्वल करावे यासाठी विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी शिवसेना कल्याण शहर शाखेच्या माध्यमातून शहर प्रमुख रवी पाटील यांच्या वतीने शिबिराचे आयोजन केले होते.
या सत्राचा उद्देश विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान विषयांतील मूलभूत संकल्पना अधिक दृढ करण्यासाठी, त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढविण्यासाठी आणि परीक्षेपूर्वी योग्य शैक्षणिक मार्गदर्शनाविषयी संबंधित महत्त्वाच्या सूचना व माहिती देण्यासाठी आयोजित केले होते. सत्रामध्ये अनुभवी शिक्षक तज्ज्ञ यांनी थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून मार्गदर्शन केले. या शिबिराला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. तर, दोन हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी या मार्गदर्शन शिबिराला उपस्थिती दर्शवली.
तर, दहावीची परीक्षा ही तुमच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची परीक्षा आहे. त्यामुळे ही परीक्षा सोपी जाण्यासाठी हा उपक्रम म्हणजे शिवसेनेच्या माध्यमातून एक छोटासा प्रयत्न आहे. मात्र, दहावीची परीक्षा झाल्यावर पुढे काय करायचे या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आपल्या मनाचा आवाज ऐका आणि योग्य तो निर्णय घ्या, अशा शब्दांमध्ये श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थितांना व्हिडीओकॉलद्वारे मार्गदर्शन केले.
यावेळी शिवसेनेच्या उपनेत्या विजया पोटे, आयोजक शहर प्रमुख रवी पाटील, उपशहरप्रमुख सुनील वायले, शिवसेना महिला जिल्हा संघटक छाया वाघमारे, महिला शहरप्रमुख नेत्रा उगले, माजी सभागृह नेते श्रेयस समेळ, युवासेना लोकसभा अध्यक्ष प्रतिक पेणकर, युवासेनेचे विधानसभा प्रमुख सुजित रोकडे, उपशहर प्रमुख अनिरुद्ध पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
प्रथम विद्यार्थ्याला स्कूटर
विशेष म्हणजे दहावीच्या परीक्षेत प्रथम येणाऱ्या परीक्षार्थींस स्कूटर भेट म्हणून देण्यात येणार आहे. तर कल्याण पश्चिमेतील प्रत्येक शाळेतील प्रथम येणाऱ्या परीक्षार्थींस टॅब भेट देण्यात येणार आहे.
