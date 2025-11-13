१२ तासात चोरांची धरपकड
घाटकोपर पोलिसांची कल्याणमध्ये कारवाई
घाटकोपर, ता. १३ (बातमीदार) : चोरीच्या गुन्ह्यातील तिघा आरोपींना अवघ्या १२ तासांच्या आत घाटकोपर पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने अटक केली. कल्याण, टिटवाळा परिसरातून ही कारवाई करण्यात आली असून, आरोपींकडून ८६ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर नंबर ८८०/२५ अन्वये कलम ३०९ (४), ३ (५) बीएमएस सह ४ (२५) आर्म्स अॅक्ट आणि कलम ३७ (१) १३५ महाराष्ट्र पोलिस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी हुसेन असलम मेमन ऊर्फ गेंडा, दिलशादउद्दीन सीताबुद्दीन शेख, मुन्ना रामविलास शर्माला अटक केली आहे. तसेच ८० हजारांची दुचाकी, मोबाईल फोन असा ८६ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. अटक केलेल्या आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता, रविवार (ता. १७)पर्यंत त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
