डोंबिवलीत नेत्रजागृतीसाठी भव्य उपक्रम
डोंबिवलीत नेत्रजागृतीसाठी उपक्रम
डोंबिवली, ता. १३ : मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांविषयी जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनिल आय हॉस्पिटल, महाराष्ट्र ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट सोसायटी, डोंबिवलीकर ग्रुप आणि आयएमए-डोंबिवली यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नेत्ररक्षा - डायबेटीस आय अवेअरनेस वॉक’ हा उपक्रम रविवारी (ता. १६) डोंबिवलीत आयोजित करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सुमारे दोन हजारांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित असून, डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी डोंबिवलीत प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नेत्रजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे.
रॅलीची सुरुवात सकाळी सात वाजता गणेश मंदिर रोड येथून होणार आहे. या कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थिती लावणार आहेत. समारोपानंतर अनिल आय हॉस्पिटलच्या संचालक डॉ. अनघा हेरूर यांचे विशेष मार्गदर्शन होणार आहे. या मोहिमेत महाविद्यालयीन विद्यार्थी, रोटरी व रोटरॅक्ट क्लब्स, विविध सामाजिक आणि धार्मिक संस्था, डायबेटॉलॉजिस्ट, डॉक्टर आणि डोंबिवलीतील नागरिक उत्साहाने सहभागी होणार आहेत.
या निमित्ताने डॉ. अनघा हेरूर म्हणाल्या, मधुमेहामुळे होणारे डोळ्यांचे विकार वेळेवर तपासणी केल्यास टाळता येऊ शकतात. चला, आपण सगळे मिळून डोंबिवलीला डायबेटीसजन्य अंधत्वमुक्त बनवूया, असे आवाहन त्यांनी केले. या उपक्रमाचा वेळीच नेत्रतपासणी करा आणि दृष्टी सुरक्षित ठेवा हा संदेश समाजात व्यापकपणे पोहोचवण्याचा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
