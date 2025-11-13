आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
दर्जेदार आरोग्यसेवांची
प्रभावी अंमलबजावणी करा!
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी आणि दर्जेदार करण्यासाठी रचनात्मक उपक्रमांवर भर द्यावा, तसेच नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. आरोग्य भवन येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी लसीकरण, कर्करोग निदान, सिकलसेल नियंत्रण, मानसिक आरोग्य, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब या विषयांचा आढावा घेतला. बैठकीस आरोग्यसेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाचा निधी रचनात्मक आणि परिणामकारक कामांसाठी खर्च व्हावा. लसीकरण, कर्करोग उपचार आणि सिकलसेल आजार नियंत्रणासाठी ठोस उपक्रम राबवावेत, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत देशभरातील नवकल्पनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त योजना अमलात आणाव्यात. आशासेविकांचे मानधन वेळेत मिळावे आणि डीबीटी योजनेंतर्गत निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वेळेवर जमा व्हावा, यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे आबिटकर म्हणाले.
जनजागृतीवर भर द्या!
सीएसआर निधीचा उपयोग गरजू रुग्णांना आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी व्हावा. आपत्कालीन निधीची तरतूद, पॉलिएटिव्ह केअर कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, कर्करोग रुग्णांसाठी स्वतंत्र मूल्यमापन समिती, तसेच मानसिक आरोग्य आणि आरोग्य जनजागृतीवर भर देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
