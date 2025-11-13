एसीटीआरईसीमध्ये ‘परफॉर्मिंग फॉर प्रिव्हेन्शन’ कार्यक्रम एसीटीआरईसीमध्ये ‘परफॉर्मिंग फॉर प्रिव्हेन्शन’ कार्यक्रम
लोकसहभागातून कर्करोग प्रतिबंधाची जनजागृती
खारघरच्या टाटा रुग्णालयात कर्करोग दिनानिमित्त उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राष्ट्रीय कर्करोग जनजागृती दिनानिमित्त नुकेतच खारघरच्या टाटा कर्करोग रुग्णालयात ‘परफॉर्मिंग फॉर प्रिव्हेन्शन ः रेजिंग कॅन्सर अवेअरनेस इन कम्युनिटीज’ हा एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी, ॲक्ट्रेक, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी कला, लोकसहभागाच्या माध्यमातून कर्करोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी ‘ई कलाकार’ टीमने सादरीकरण केले.
खारघर ॲक्ट्रेक केंद्राचे संचालक डॉ. पंकज चतुर्वेदी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. ‘कला ही प्रतिबंधात्मक आरोग्य संदेश लोकांच्या मनात पोहोचवण्याचे सर्वांत प्रभावी माध्यम आहे, असे सांगत त्यांनी उपस्थितांना कर्करोग जनजागृतीचे प्रवक्ते व्हावे, असे आवाहन केले. या वेळी सीसीईचे संचालक डॉ. राजेश दीक्षित यांनी कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी वैयक्तिक जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. उपसंचालक डॉ. गौरवी मिश्रा यांनी कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा सादर करत वर्तणूक बदलासाठी नव्या उपाययोजनांची गरज असल्याचे सांगितले. १७ ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या सर्व्हायकल कॅन्सर अवेअरनेस वीकमध्ये कर्मचारी वर्गाने प्रिव्हेंटिव्ह ऑन्कोलॉजी सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
