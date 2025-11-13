वसई येथे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे अपिलीय न्यायालय
विरार (बातमीदार) : वसई उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आज (ता. १३) पालघर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे महसूल विभागाचे अपिलीय न्यायालय सुरू करण्यात आले. त्या वेळी वकील, पक्षकार व नागरिक हजर होते. हे न्यायालय सुरू करण्यासाठी आमदार राजन नाईक यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांना निवेदन दिले होते. वसई तालुक्यातील महसुली अपिलाची प्रलंबित संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, लवकरात लवकर निर्णय दिले जातील, असे उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे यांनी सांगितले. अपर जिल्हाधिकारी फटांगरे यांनी सरकारच्या निर्देशानुसार नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, म्हणून प्रकरणे जास्त वेळ प्रलंबित न ठेवता तत्काळ न्याय दिला जाईल, असे सांगितले.
