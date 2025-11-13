भाजपाच्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाचे उमेदवारी अर्ज दाखल
उरणमध्ये भाजपने फुंकले रणशिंग
आशीष शेलार यांच्या उपस्थितीत भाजपचे अर्ज दाखल!
उरण, ता. १३ (वार्ताहर) : उरण नगर परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने गुरुवारी (ता. १३) माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजपने उरण शहरातून मोठी रॅली काढत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. नगराध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवार म्हणून शोभा कौशिक शहा यांनी अर्ज दाखल केला. त्यांच्यासह १७ नगरसेवकपदाचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार उद्धव कदम यांच्याकडे दाखल करण्यात आले.
उरण नगर परिषदच्या नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा महिलाराज आल्यामुळे बाशिंग बांधून राहिलेल्या अनेक दिग्गजांची स्वप्ने भंग झाली असून, यामुळे स्थानिक राजकारणाची समीकरणे बदलली आहेत. भाजपने सुरुवातीपासूनच तयारी सुरू केली होती, मात्र नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे नाव बुधवारपर्यंत गुलदस्त्यात ठेवले होते. बुधवारी नाव जाहीर करून आज अर्ज दाखल करण्यात आला. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, बाळासाहेब पाटील, भाजप जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, कौशिक शहा आणि रवी भोईर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विजयाचा विश्वास
अर्ज दाखल केल्यानंतर मंत्री आशीष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना भाजपच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. आज मोठ्या जल्लोषात नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाचे अर्ज दाखल करण्यात आले. २ डिसेंबर रोजी मतदान असल्याने भाजपची मते दुप्पट होतील आणि ३ तारखेला मतमोजणी असल्याने विरोधकांचे तीनतेरा वाजतील. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. उरणमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद मजबूत आहे, तसेच महायुती म्हणून केलेल्या कामांची पोचपावती जनतेची आहे. आमदार महेश बालदी आणि सहकाऱ्यांनी वाढवलेला संपर्क आणि विकासाची कामे हीच आमची मजबूत ताकद आणि जनतेचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे भाजपचा विजय निश्चित आहे, असे ते म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.