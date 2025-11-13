बदलापूरकरांना भरली हुडहुडी
बदलापूरमध्ये थंडीचा कडाका वाढला
शहरात तापमान १५ अंशांवर
बदलापूर, ता. १३ (बातमीदार) : दिवाळीनंतर वातावरणात मोठा बदल जाणवत असून, आता बदलापूर शहरात थंडीची चाहूल लागली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शहराचे तापमान लक्षणीयरीत्या घटले असून, सकाळ-संध्याकाळच्या वेळी ते १५ ते १६ अंश सेल्सिअस इतके कमी झाले आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून पहाटेच्या वेळी शहरात चांगलाच गारठा वाढला आहे. शाळा-कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी आणि सकाळी फिरायला निघालेले नागरिक, अशा सर्वांनाच या थंडीची जाणीव होत आहे. अनेक घरांतून आता चादरी, घोंगड्या आणि स्वेटर पुन्हा बाहेर काढले जात आहेत. सकाळी हवेत थोडासा धुरकटपणा आणि दवबिंदू जाणवत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. हवामान खात्याचे अभ्यासक अभिजित मोडक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवडाभर हे थंड वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.
उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव कोकण पट्ट्यात जाणवत असल्यामुळे बदलापूर परिसरात तापमानात घट झाली आहे. आठवड्यानंतर दक्षिण भारताच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तापमानात पुन्हा काही प्रमाणात वाढ होऊन आर्द्रतेत बदल जाणवू शकतो.
वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला
थंडीची सुरुवात असल्याने नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दमा/सर्दी-खोकल्याची तक्रार असलेल्या व्यक्तींनी सकाळ-संध्याकाळ घराबाहेर पडताना उबदार कपड्यांचा वापर करावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
