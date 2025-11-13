धसई परिसरात मोकाट जनावरांचा उच्छाद
मुरबाड, ता. १३ (बातमीदार) : परतीच्या पावसाने आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांवर आता मोकाट जनावरांचे संकट कोसळले आहे. तालुक्यातील धसई परिसरात आणि मांडवत भागात या जनावरांनी हैदोस घालत शेतातील उभे भातपीक फस्त केल्याने शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. यामुळे ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पावसामुळे अनेक ठिकाणी कापणीस तयार झालेले पीक जमिनीवर आडवे झाले असतानाच, उरले-सुरले पीक मोकाट जनावरांनी नष्ट करून टाकले आहे.
धसई परिसरात रात्रीच्या वेळी गुरांचे कळप शेतात घुसून उभ्या भातपिकांवर ताव मारत आहेत. तर दिवसाच्या वेळी ही जनावरे रस्त्यांवर फिरत असल्याचे दिसते. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत असल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. हातात धान्य नाही, पण पेंढा विकून दोन पैसे मिळतील या आशेवर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी हळहळ स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. या वर्षी पावसाचा अतिरेक आणि हवामानातील बदलामुळे भातपिकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक पीक जमिनीवर आडवे पडले असून, काही ठिकाणी वाचलेले थोडे पीकही मोकाट जनावरांनी नष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे सर्व श्रम पाण्यात गेले आहेत. शेतकरी आता तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करीत आहेत.
परतीच्या पावसाने आमच्या भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आता मोकाट जनावरांनी उरलेसुरले पीक फस्त केले. ना धान्य, ना पेंढा अशी अवस्था झाली आहे. सरकारकडून भरपाई तत्काळ मिळत नाही, त्यामुळे आम्हाला कोणाचाच आधार नाही.
- रेखा तानाजी वडवले, शेतकरी, मांडवत-धसई
भातशेतीचे नुकसान लक्षात घेऊन संबंधित कृषी सेवक व तलाठी यांना तत्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.
- अभिजित देशमुख, तहसीलदार, मुरबाड
मुरबाड : तालुक्यात परतीच्या पावसामुळे शेतात आडवे पडलेले भातपीक.
