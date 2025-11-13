अस्थायी वाहन पार्किंग सेवेचे लोकार्पण
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) ः नवीन पनवेल वेल्फेअर असोसिएशन, वाहतूक पोलिस विभाग, तसेच माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील आणि माजी नगरसेवक ॲड. मनोज भुजबळ यांच्या पुढाकारातून पनवेल रेल्वेस्थानकाजवळील उभारण्यात आलेल्या अस्थायी वाहन पार्किंग सेवेचे उद्घाटन आणि हेल्मेटसह वाहतूक पोलिस मित्र ओळखपत्र वितरण सोहळा रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पार पडला.
याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते वाय. टी. देशमुख, पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील, नवीन पनवेल अध्यक्ष दशरथ म्हात्रे, माजी नगरसेविका सुशीला घरत, माजी नगरसेवक अजय बहिरा यांच्यासह शेकडो नागरिक उपस्थित होते. वाहतुकीची वाढती वर्दळ लक्षात घेता पार्किंगची समस्या गंभीर बनत आहे. वाहतूक निरीक्षक औदुंबर पाटील, माजी नगरसेवक मनोज भुजबळ आणि संदीप पाटील यांनी रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून ही अस्थायी पण सुयोग्य पार्किंग सेवा सुरू केली आहे. हा उपक्रम नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि समाजोपयोगी ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सर्व नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असेही त्यांनी आवाहन केले.
