संभाव्य उमेदवारांची गट, गणांतून तयारी सुरू
मुरबाड, ता. १३ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा परिषद व मुरबाड पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा येत्या एक-दोन महिन्यांत होण्याची शक्यता स्पष्ट झाल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विविध पक्षांच्या संभाव्य उमेदवारांनी आपापल्या गट, गणांतून उमेदवारीसाठी तयारी सुरू केली असून, कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.
दीर्घ काळानंतर लोकप्रतिनिधींची निवड होणार असल्याने स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मतदारांशी संपर्क वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक पक्ष आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी मतदारसंघांमध्ये प्रचारयोजना आखत असून, प्रचार मोहिमेला हळूहळू उधाण येत आहे. तालुक्यातील सरळगाव जिल्हा परिषद गटात भाजपतर्फे भुवन गावच्या माजी सरपंच अश्विनी खापरे यांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बुधवारी (ता. १२) सरळगाव येथे मोठा सामाजिक उपक्रम झाला होता. या कार्यक्रमात मोफत नेत्र तपासणी शिबिर, चष्मे वाटप, महिलांना साडीवाटप आणि हळदीकुंकू समारंभ असे उपक्रम राबविण्यात आले. साजगाव, सायले, इंदे, बंगालवाडी, भदाणेवाडी यांसारख्या परिसरातील आदिवासी महिलांनाही या कार्यक्रमाचा लाभ देण्यात आला. या सामाजिक उपक्रमातून खापरे यांनी आपला जनसंपर्क अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. कार्यक्रमाला जनसेवा शिक्षण मंडळाचे संचालक मधुकर मोहोपे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती वसंत गडगे, कपिल पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय हंडोरे, भदाणेचे सरपंच मनस्वी हंडोरे उपस्थित होत्या.
तीन वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या
राज्य सरकारने ४ जानेवारी २०२३ मध्ये ठाणे जिल्हा परिषद व मुरबाड पंचायत समिती बरखास्त केली होती. त्यानंतर गेली जवळपास तीन वर्षे या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी, लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती आणि प्रशासनावर कारभाऱ्यांचा ताबा आहे. आता मात्र निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असून, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे.
