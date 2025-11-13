शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी तपासणी अहवाल तयार
मुरबाड, ता. १३ (वार्ताहर) : तालुक्यातील धसईजवळील जायगाव येथे रमेश देसले या शेतकऱ्याने परतीच्या पावसामुळे भाताचे संपूर्ण पीक नष्ट झाल्याने आत्महत्या केली होती. त्यांचा मृत्यू ९ नोव्हेंबरला उपचार सुरू असताना झाला. या घटनेनंतर सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन पंचनामा आणि तपासणी अहवाल तयार केला आहे.
समितीत मुरबाडचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि टोकावडे पोलिस ठाण्याचे अधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने जायगाव येथे जाऊन शेतकऱ्याच्या शेताची पाहणी केली. त्यांच्या कुटुंबीयांकडून सविस्तर माहिती घेतली. या घटनेचा तपशीलवार अहवाल तयार करून तो तहसीलदार कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात येईल. अहवालानुसार शासन नियमांनुसार आर्थिक मदत मंजूर करण्यात येईल, असे नायब तहसीलदार सुषमा बांगर यांनी सांगितले. या वेळी मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष (आप्पा) घरत, ग्रामस्थ उपस्थित होते. रमेश देसले यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. गावकऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला तत्काळ मदत मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
