गावठी दारुच्या हातभट्टीवर छापा
पनवेल, ता. १५ (वार्ताहर): पनवेल तालुक्यातील मानघर जंगलात गावठी दारुची हातभट्टी गुन्हे शाखा मध्यवर्ती कक्षाने उद्धवस्त केली. या कारवाईत गुन्हे शाखेने ८४ हजारांच्या गावठी हातभट्टीसाठी २४०० लिटर कच्चे रसायन मिश्रण जप्त केले आहे.
पनवेल तालुक्यातील मानघर जंगलामध्ये एक व्यक्ती गावठी हातभट्टीची दारु तयार करत असल्याची माहिती गुन्हे शाखा मध्यवर्ती कक्षाला मिळाली होती. त्याआधारे पोलिसांच्या पथकाने मंगळवारी सकाळी ७ वाजता कुंडेवहाळ कातकरी पाडा येथून मानघर जंगल गाठले. जंगलामध्ये धुराचा मागोवा घेत पोलिसांनी गावठी दारुची हातभट्टी गाठली. यावेळी दोन व्यक्ती गावठी दारु गाळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकला. कारावाईवेळी एक व्यक्ती पळुन जाण्यात यशस्वी झाला. तर महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमानुसार बारक्या कातकरीवर (३६) गुन्हा दाखल केला आहे.
