मुंबई विद्यापीठात युपीएससी आणि एमपीएससीसाठी प्रशिक्षण
मुंबई विद्यापीठात स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण
केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाची मंजुरी
मुंबई, ता. १३ : मुंबई विद्यापीठात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ केंद्राची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या माध्यमातून स्थापन हाेणाऱ्या या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग आणि इतर केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षांसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री आणि वैयक्तिक सल्ला आणि समुपदेशनाची सुविधा दिली जाणार आहे.
अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांसह पीएम केअर्स बालक योजनेच्या लाभार्थ्यांत प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळविण्याच्या संधी वृद्धिंगत करण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विद्यापीठाची गौरवशाली परंपरा, शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि सक्षम पायाभूत सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनने मुंबई विद्यापीठात हे केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. हे केंद्र केवळ प्रशिक्षणापुरते मर्यादित न राहता सामाजिक बांधिलकी व नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
मुंबई विद्यापीठात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन होणे हे सामाजिक न्याय आणि समावेशक शिक्षणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल आहे. हे केंद्र स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांत नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास आणि सेवाभाव विकसित करेल. हा उपक्रम समाजपरिवर्तनाची नवी दृष्टी घडविणारा ठरेल.
- प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
