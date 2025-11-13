काशीद ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांचे सदस्यत्व रद्द
काशीद ग्रामपंचायतीचे सरपंच,
उपसरपंच व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द
जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
मुरूड, ता. १३ (बातमीदार) : तालुक्यातील काशीद ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष जयराम राणे, उपसरपंच सुमित रमेश कासार आणि ग्रामपंचायत सदस्य दीपेश दत्तात्रेय काते यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. या संबंधीचा निकाल नुकताच रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला आहे.
त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत मोठी खळबळ उडाली आहे. या तिघांविरोधात येथील ॲड. रोहन रमण खोपकर यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत दावा दाखल केला होता. यावर निर्णय देताना जिल्हाधिकारी यांनी तिघांचे पद रद्द केले आहे.
ॲड. रोहन खोपकर यांनी सांगितले, की काशीद ग्रामपंचायत सरपंच संतोष राणे यांनी महाराष्ट्र शासनाची जागा बांधकामासहित नोटरी करून सुमारे १२ लाख रुपयांना विकली होती. तर उपसरपंच सुमित कासार यांनी समुद्रकिनारी अतिक्रमण करून स्टॉल बांधला होता. ग्रामपंचायत सदस्य दीपेश काते यांनी सरकारी जमिनीवर आईच्या नावाने स्टॉल बांधला होता. या तिघांविरोधात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे डिसेंबर २०२३ व ४ एप्रिल २०२४ दरम्यान दावा दाखल केला होता. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
