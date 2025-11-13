लाडक्या बहिणींना इ-केवायसीचा अडसर
लाडक्या बहिणींना ई-केवायसीचा अडसर
वेबसाईटमध्ये बदल करण्याच्या हालचाली सुरू
अलिबाग, ता. १३ ( वार्ताहर) ः मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून सध्या गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. या योजनेचे आतापर्यंत १५ हप्ते महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत, पण १६वा हप्ता मिळविण्यासाठी ई-केवायसी करताना अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
योजना सुरू झाली तेव्हा रायगड जिल्ह्यात सहा लाख २५ हजार अर्ज आले होते. त्यानंतर छाननी करण्यात आली. यात ४९ हजार अर्ज अपात्र ठरले. उर्वरित पाच लाख ७६ हजार अर्जांची पुन्हा छाननी केल्यानंतर सुमारे १३ हजार अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. आता ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख १८ नोव्हेंबर असून, जर या तांत्रिक अडचणी दूर केल्या नाहीत, तर महिलांना १६व्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
---
सुमारे १३ हजार अर्ज अपात्र
रायगड जिल्ह्यात लाडकी बहिणीच्या अर्जाची छाननी जिल्हा महिला व बालविकास विभागातर्फे करण्यात आली. यामध्ये सुमारे १३ हजार लाभार्थी बहिणींचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.
---
ई-केवायसी करताना महिलांना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने योजनेच्या वेबसाईटमध्ये काही बदल होत आहेत. त्यामुळे वेळ लागत आहे. ज्या महिलेचा पती आणि वडील नाही अशा महिलांसाठी वेबसाईटमध्ये बदल केले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. कोणतीही महिला लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
- आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.