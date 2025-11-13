सुभाष पवारांची तुतारीला सोडचिठ्ठी;
सुभाष पवारांची राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी
मुरबाडमध्ये भाजपची ताकद वाढली
टोकावडे, ता. १३ (बातमीदार ) : ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष गोटीराम पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)ला निरोप देत गुरुवारी (ता. १३) भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे मुरबाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात भाजपला याचा राजकीय फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई येथील भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या पक्षप्रवेश सोहळ्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे तसेच भाजप ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष जितेंद्र डाकी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पवार यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. या वेळी सुभाष पवार यांच्या समर्थकांनीही प्रवेश केला. सुभाष पवार हे माजी आमदार गोटीराम पवार यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचा मुरबाड तालुक्यात सहकार आणि राजकारण क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)तर्फे निवडणूक लढवली होती. या वेळी त्यांनी आमदार किसन कथोरे यांना जोरदार टक्कर दिली होती. त्यांच्या प्रवेशामुळे मुरबाड तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात भाजपला याचा राजकीय फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुभाष पवार यांच्या प्रवेशाचे स्वागत करीत मुरबाडमध्ये पक्ष अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सुभाष पवार यांनी यापूर्वी माल्हेड ग्रामपंचायत सरपंच, मुरबाड पंचायत समिती सभापती, ठाणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तसेच ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अशी जबाबदारीही यशस्वीपणे पार पाडली आहे.
