पनवेलमध्ये उभा राहतोय ‘एज्युसिटी’चा भव्य प्रकल्प;
१०० हेक्टर क्षेत्रावर प्रकल्प, सिडकोकडून जमिनीचा विकास वेगात
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : सिडकोतर्फे नवी मुंबईत शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडविणारा आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी (इंटरनॅशनल एज्युसिटी) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पनवेल तालुक्यातील कुंडेवहाळ येथे सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नवी मुंबई ही जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक केंद्र बनणार आहे.
हा प्रकल्प उत्कृष्टता केंद्राअंतर्गत विकसित केला जात आहे. यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, क्रीडा आणि कौशल्य विकास सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांमधील शिक्षण, संशोधन आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाची संधी मिळणार आहे.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने १४ जून २०२५ रोजी सिडको, महाराष्ट्र शासन आणि यॉर्क विद्यापीठ (कॅनडा), ऍबरडीन विद्यापीठ (युके), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉइस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका) आणि आयईडी विद्यापीठ (इटली) यांच्यात सामंजस्य करारनामा (एमओयू) करण्यात आला आहे. या विद्यापीठांना नवी मुंबईत कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी इरादापत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत.
एरोसिटी आणि नैना क्षेत्राशी जोडणार
एज्युसिटी प्रकल्पाचे ठिकाण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून फक्त तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर आहे. मल्टिमोडल कॉरिडॉर, समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग यांद्वारे त्याला उत्कृष्ट जोड मिळणार आहे. तसेच प्रस्तावित एम-२४ मेट्रो लाइन या भागाला एरोसिटी आणि नैना क्षेत्राशी जोडणार आहे.
ई-निविदा प्रक्रिया सुरू
सिडकोने या प्रकल्पासाठी भूविकासाची कामे आणि ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. ५० हेक्टर क्षेत्रातील पहिला टप्पा आणि ४५ मीटर रुंद प्रवेश मार्ग विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर एज्युसिटीला थेट राष्ट्रीय महामार्ग ३८४ (एनएच-४बी) वरून प्रवेश मिळणार आहे. नवी मुंबईला जागतिक शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासाचे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने सिडकोचा आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी हा प्रकल्प एक ऐतिहासिक टफ्पा ठरणार असून, देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात घडवून आणणार आहे.
नवी मुंबईत सिडकोतर्फे उभारण्यात येत असलेला आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी हा प्रकल्प देशातील शिक्षण क्षेत्रात नवा अध्याय लिहिणारा प्रकल्प ठरेल. येथे १० पेक्षा अधिक परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस एकाच ठिकाणी असतील, हा भारतातील पहिलाच प्रयत्न आहे.
- विजय सिंघल, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सिडको
